В преддверии Международного дня защиты детей Роскмонадзор напомнил родителям о праве их детей на конфиденциальность. Ведомство призвало родителей отказаться от публикации фотографий своих детей в социальных сетях, поскольку существует опасность, что фото могут использовать злоумышленники и мошенники.
Роскомнадзор обратил внимание и на другую проблему. Например, повзрослев, ребенок обнаружит свои фотографии в Сети, откуда их уже невозможно будет удалить. Таким образом родители нарушают право ребенка на конфиденциальность.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роскомнадзор заблокировал четыре статьи в "Википедии".
Читайте также:
Роскомнадзор оправдывается за блокировку всех соцсетей и "Яндекса"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Жена заставила мужа проехать по людной улице без одежды.
Почему сербы не воюют за свои земли в Косове и Метохии, где зарождались сербская государственность, сербское православие?
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.