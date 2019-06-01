Роскомнадзор предостерег родителей от публикации фото своих детей в соцсетях

В преддверии Международного дня защиты детей Роскмонадзор напомнил родителям о праве их детей на конфиденциальность. Ведомство призвало родителей отказаться от публикации фотографий своих детей в социальных сетях, поскольку существует опасность, что фото могут использовать злоумышленники и мошенники.



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Роскомнадзор обратил внимание и на другую проблему. Например, повзрослев, ребенок обнаружит свои фотографии в Сети, откуда их уже невозможно будет удалить. Таким образом родители нарушают право ребенка на конфиденциальность.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роскомнадзор заблокировал четыре статьи в "Википедии".

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