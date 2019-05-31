Почти половина граждан России (47%) негативно относятся к необычным именам для детей. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По словам социологов, чаще всего такой позиции придерживаются люди старшего поколения - 60% среди граждан старше 60 лет. Около 40% респондентов относятся к такой практике нейтрально. Одобряют необычные имена для детей лишь 11% опрошенных (наибольший процент в группе 18-24-летних).
Россияне склонны выбирать своим детям понравившееся имя, а не называть их в чью-либо честь. Так поступили 64% респондентов. Каждый четвертый опрошенный (27%) назвал своего ребенка в честь одного из членов семьи. Еще 7% участников опроса признались, что при выборе имени руководствовались религиозными соображениями. В честь выдающейся исторической личности своих детей назвали 3% родителей, а 2% - в честь персонажа книги, фильма или сериала.
В десятку необычных имен для детей вошли: Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Есения, Злата, Люцифер, Мирослава и Октябрина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне считают настоящее время наиболее подходящим для рождения детей, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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