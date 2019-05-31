Минтруд опроверг информацию о сокращении новогодних каникул

Министерство труда России прокомментировало сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году. Нерабочие праздничные дни не могут сокращаться или увеличиваться, их перечень содержится в Трудовом кодексе, уточняют в Минтруде.



Минтруд представил график праздников в 2020 году / Новости от 08.05.2019 07:43

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно", - пояснили в ведомстве, передает агентство "РБК".

Общее количество рабочих и нерабочих дней в будущем году не изменится, поскольку не менялся перечень праздников, приведенных в Трудовом кодексе. Поэтому говорить о сокращении каникул не совсем корректно.

В министерстве подчеркивают, что суммарная продолжительность выходных и праздничных дней будущей зимой будет все же короче, чем в 2018 и 2017 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новогодние каникулы в 2020 году сократили до восьми дней из-за "технических причин". В последние два года россияне отдыхали в Новый год десять дней. В будущем году граждане страны смогут отдохнуть с первого по шестое января, восьмого числа, а также в Рождество - седьмого января.

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