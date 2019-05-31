Депутат Государственной думы России от ЛДПР Сергей Иванов предложил ввести официальное понятие "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата. Соответствующий законопроект опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.
По мнению парламентария, пивом является напиток с содержанием этилового спирта, который "произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок".
Напиток, произведенный по схожей технологии, но с добавлением других ингредиентов должен называться "пивным суррогатом". Пиво, которые не прошло процесс пастеризации, получит название "живое", а все остальное - "мертвого".
Подобные названия должны использоваться в рекламе продукции и указываться на упаковке, считает депутат.
Автор инициативы ссылается на опыт немецкого законодательства, регулирующего производство пива, основываясь на законе о чистоте пива от 1516 года.
"Около 99 процентов того, что сейчас произведено нельзя назвать пивом - это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов", - отмечается в пояснительной записке в документу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что общественная организация "Опора России" предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей.
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