ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма

Растет число россиян, которые считают, что жизнь в стране через 3-5 лет будет только хуже. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение".



Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян / Новости от 04.04.2019 09:16

Проведенный в мае текущего года социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране. В том, что уровень жизни в будущем станет только хуже уверены 28% респондентов (в марте - 26%). По мнению 32% опрошенных - уровень жизни не изменится. В улучшения верят 24% россиян, в марте такого мнения придерживались 28% граждан. Затруднились ответить на этот вопрос 16% участников опроса.

Оценки личной жизни оказались более позитивными, однако и здесь оптимистичные настроение несколько снизились. В положительных изменениях в своей личной жизни уверены 36% респондентов (39% в марте). Никаких изменений не ожидают 28% россиян, еще 13% - ждут ухудшения своей жизни.

По словам социологов, рост социального пессимизма связан с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что реальные располагаемые доходы россиян за первые три месяца 2019 года сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду минувшего года, об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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