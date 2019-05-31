Растет число россиян, которые считают, что жизнь в стране через 3-5 лет будет только хуже. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение".
Проведенный в мае текущего года социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране. В том, что уровень жизни в будущем станет только хуже уверены 28% респондентов (в марте - 26%). По мнению 32% опрошенных - уровень жизни не изменится. В улучшения верят 24% россиян, в марте такого мнения придерживались 28% граждан. Затруднились ответить на этот вопрос 16% участников опроса.
Оценки личной жизни оказались более позитивными, однако и здесь оптимистичные настроение несколько снизились. В положительных изменениях в своей личной жизни уверены 36% респондентов (39% в марте). Никаких изменений не ожидают 28% россиян, еще 13% - ждут ухудшения своей жизни.
По словам социологов, рост социального пессимизма связан с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что реальные располагаемые доходы россиян за первые три месяца 2019 года сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду минувшего года, об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читайте также: Росстат: бедные россияне чаще чувствуют себя одинокими
Песков: вопросы к Росстату по данным о нехватке средств на обувь остаются
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.