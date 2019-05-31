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Источник Правда.Ру

СМИ сообщили о "техническом" сокращении новогодних каникул

Общество print

Новогодние каникулы в 2020 году сократили до восьми дней из-за "технических причин". В последние два года россияне отдыхали в Новый год десять дней. 


Роструд напомнил россиянам расписание выходных и праздничных дней / Новости от 05.02.2019 18:08

В будущем году граждане страны смогут отдохнуть с первого по шестое января, восьмого числа, а также в Рождество - седьмого января, уточняет "Российская газета". 

В 2018 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресение, поэтому присоединялись к праздничным датам. В текущем году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник соответственно, а значит будут рабочими днями. Выходные дни 4 и 5 января предлагается перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений изучит проект о переносе праздничных дней. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что высыпаться на выходных нельзя. Спать дольше обычного просто вредно для организма. Как выяснили исследователи из Бэйлорского университета, это чревато серьезными нарушениями концентрации внимания.

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Темы 2020 год Россия каникулы выходные Новый год
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