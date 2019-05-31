Начиная с 2017 года около тридцати российских регионов запретили продавать вейпы и электронные сигареты лицам не достигшим 18 лет. Каждый регион разработал штрафы за проступки по данному запрету. В разных регионах предусмотрены разные штрафы, в среднем продавцу грозит за нарушение от 500 до 5000 рублей.
Самый маленький штраф для юридического лица обозначен в Бурятии - от 30 тысяч рублей. Наивысший штраф за продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним предусмотрен в Пензенской области, там юридическое лицо могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.
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