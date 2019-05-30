Бывший главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, обвинивший Александра Друзя в жульничестве, не поверил в искренность извинений магистра "Что? Где? Когда?".
"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, накануне Международная ассоциация клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" оставила Друзя на посту вице-президента после скандала с попыткой подкупа Бера.
По словам экс-главреда "Кто хочет стать миллионером?", Александр Друзь позвонил ему по телефону и попросил дать список ответов на вопросы, которые ведущий "Кто хочет стать миллионером?" должен был задавать ему во время съемок очередного выпуска. В свою очередь Друзь эти обвинения отрицает и обвиняет в мошенничестве самого Бера. Первый канал отстранил обоих от участия в программах на неопределенный срок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александру Друзю досталось клюшкой по лицу. Медикам пришлось даже наложить знатоку несколько швов - мужчине разбили бровь и нос.
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