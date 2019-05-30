Минздрав отреагировал на данные ВЦИОМ о количестве пьющих россиян

Данные ВЦИОМ об увеличении доли употребляющих алкоголь россиян требуют дополнительного уточнения. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения России Олег Салагай.



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"Применительно к алкоголю сложно говорить о таких категориях, как пьющий или непьющий. Потому что важно количество потребляемого алкоголя и важна форма потребления", - передает его слова агентство ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что наибольшую опасность представляет "рискованное употребление", которое чаще всего проводит к серьезным болезням и преждевременной смерти. Вопрос оценки уровня потребления алкоголя требуют большой аккуратности, добавил Салагай.

"Продажи не всегда тождественны потреблению. В этом смысле разработать адекватную методику подсчета потребления алкоголя - нетривиальная задача", - пояснил замминистра.

По его словам, представители Минздрава разрабатывают более точную методику подсчета потребления алкоголя населением. Проект проходит согласование с Росстатом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировали повышение уровня потребления алкоголя в России.

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