Дочернее предприятие РЖД "Федеральная пассажирская компания" отреагировала на сообщения о резком повышении цен на билеты в плацкартных вагонах. В компании заверили, что цены согласовываются с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
"Мы не можем повысить цены в регулируемом сегменте. ФАС совместно с перевозчиками согласовывает индексацию этих ставок", - цитирует агентство "РИА Новости" заявление генерального директора компании Марии Жегулиной.
Она добавила, что цены не могут превышать установленную государством планку. В сезон повышенного спроса установленная государством цена повышается на 20% из-за гибкого графика регулирования тарифов. Компания вправе самостоятельно определять повышающие и понижающие коэффициенты к тарифам.
Накануне Общероссийское объединение пассажиров обратилось в ФАС с требованием проверить обоснованность 65-100% роста цен на перевозки в плацкартных вагонах. Самый большой рост цен на билеты в июне-июле отмечен на направлениях Москва - Калининград, Москва - Адлер и Новосибирск-Томск.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на июнь и июль.
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