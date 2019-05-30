Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заключившие договоры с частными компаниями в 2019 году, получат право на пенсионные выплаты по старым возрастным критериями.
Как пояснил "Известиям" глава комитета Государственной думы России Анатолий Аксаков, законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов до конца мая.
Поправки призваны уравнять в правах клиентов НПФ, заключивших контакт до повышения пенсионного возраста, и тех, кто сделал это уже после вступления в силу изменений. Клиенты негосударственных фондов смогут получать выплаты при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.
Документ также предлагает разрешить установить в договоре возраст выплат раньше 55 и 60 лет для некоторых категорий граждан-клиентов НПФ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионная реформа повлечет за собой повышение уровня бедности среди россиян предпенсионного возраста. Такие данные приводились в докладе экспертов РАНХиГС о влиянии реформы на бедность, среди населения России.
"Исследование показало, что уровень бедности женщин в возрасте 55-59 лет и мужчин от 60 до 64 лет существенно возрастает в результате повышения пенсионного возраста", - отмечали специалисты.
Читайте также: Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.