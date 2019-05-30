СМИ: клиентам НПФ позволят получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заключившие договоры с частными компаниями в 2019 году, получат право на пенсионные выплаты по старым возрастным критериями.



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Как пояснил "Известиям" глава комитета Государственной думы России Анатолий Аксаков, законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов до конца мая.

Поправки призваны уравнять в правах клиентов НПФ, заключивших контакт до повышения пенсионного возраста, и тех, кто сделал это уже после вступления в силу изменений. Клиенты негосударственных фондов смогут получать выплаты при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Документ также предлагает разрешить установить в договоре возраст выплат раньше 55 и 60 лет для некоторых категорий граждан-клиентов НПФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионная реформа повлечет за собой повышение уровня бедности среди россиян предпенсионного возраста. Такие данные приводились в докладе экспертов РАНХиГС о влиянии реформы на бедность, среди населения России.

"Исследование показало, что уровень бедности женщин в возрасте 55-59 лет и мужчин от 60 до 64 лет существенно возрастает в результате повышения пенсионного возраста", - отмечали специалисты.

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