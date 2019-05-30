Количество непьющих россиян за год сократилось с 40 до 33%. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам майского опроса, участие в котором приняли более 1,6 тысяч граждан страны, в России отмечается повышение уровня потребления алкоголя.
"Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году - уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан", - передает агентство ТАСС выводы социологов.
Два-три раза в месяц алкоголь употребляют 18% опрошенных, несколько раз в неделю выпивают 6% респондентов. Более четверти принявших участие в опросе граждан страны (27%) пьют реже одного раза в месяц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов страны с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. За ним следуют Сахалин, Магаданская и Московская области, а также Республика Карелия.
В этих регионах каждый житель выпивает среднем более 25 литров чистого спирта в год при среднем общероссийском показателе 14,3 литра.
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Чем холоднее регион, тем больше спиртного там выпивается
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