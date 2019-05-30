Онищенко объяснил свои слова о необходимости пенсионерам "чуть-чуть" голодать

Депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко попытался объясниться по поводу своих слов о необходимости пожилым людям жить "чуть-чуть впроголодь".



Онищенко призвал отказаться от соли и сахара / Новости...

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Так, заявил Онищенко, средства массовой информации якобы "передернули" его слова. Депутат Госдумы отметил, что не видит необходимости людям преклонного возраста жить "чуть-чуть впроголодь".

Геннадий Онищенко указал, что лишь высказал свое сожаление по поводу роста живота у многих пожилых людей. Голодать, заявил Онищенко, он никому не советовал.