Депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко попытался объясниться по поводу своих слов о необходимости пожилым людям жить "чуть-чуть впроголодь".
Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Так, заявил Онищенко, средства массовой информации якобы "передернули" его слова. Депутат Госдумы отметил, что не видит необходимости людям преклонного возраста жить "чуть-чуть впроголодь".
Геннадий Онищенко указал, что лишь высказал свое сожаление по поводу роста живота у многих пожилых людей. Голодать, заявил Онищенко, он никому не советовал.
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