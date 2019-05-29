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Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной

Общество print

Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной, которая находится под стражей в США.

Ранее Мария Бутина записала видеообращение, в котором обратилась к соотечественникам с просьбой оказать финансовую помощь для оплаты услуг американских адвокатов.

29 мая президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что организация перечислила на счет Марии Бутиной пять миллионов рублей. По его словам, эти средства позволят запустить процедуру апелляции, а также улучшить условия содержания Бутиной в американской тюрьме. Глава Фонда также добавил, что в общей сложности необходимо 43 миллиона рублей.

Малькевич подчеркнул, что организация продолжит оказывать помощь Марии Бутиной, а также будет делать все возможное, чтобы добиться ее освобождения. Кроме того, глава Фонда призвал соотечественников присоединиться к сбору средств для помощи Марии Бутиной.

Стоит отметить, что ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал "не оставить в беде" Марию Бутину. Однако, по имеющимся данным, так ничего и не сделал.

Напомним, Мария Бутина была задержана на территории США в июле 2018 года. Американские правоохранители обвинили россиянку в "связях" с разведкой РФ и работе "иностранным агентом" без регистрации. В конце апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Половину этого срока Бутина провела за решеткой во время судебного разбирательства. Выйти на свободу она должна 5 ноября. Семья Марии не имеет достаточных финансовых ресурсов, чтобы оплачивать юристов в США, поэтому Фонд защиты национальных ценностей начал оказывать помощь Бутиной.

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Темы США фонды адвокаты Мария Бутина
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