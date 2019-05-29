Росгвардия призвала россиян не рассказывать о своем отпуске в соцсетях

Сотрудники Росгвардии посоветовали жителям России не рассказывать о своих планах на отпуск в социальных сетях. Такую рекомендацию дали сотрудники силового ведомства, чтобы предупредить возможные преступления.



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"Информацию о ваших планах на отпуск вообще не стоит никому рассказывать, особенно если вы собираетесь покинуть город. Лучше воздержаться от информирования знакомых, а также отказаться от публикации этой информации в социальных сетях, поскольку ей могут воспользоваться посторонние лица", - сообщили в Росгвардии.

Сотрудники ведомства также порекомендовали жителям квартир на первых и последних этажах оборудовать окна решетками, либо использовать современные средства оповещения, которые реагируют отжатие оконной рамы или разбитие стекла.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное мнение эксперта, который рассказывал о том, как воры выбирают квартиру для кражи.

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