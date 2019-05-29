Госдума запретила передачу долгов по ЖКХ коллекторам

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает передавать право на взыскание долгов по ЖКХ коллекторским организациям. Согласно законопроекту, правом на взыскание долгов по жилищно-коммунальным платежам может обладать только у профессиональных участников рынка.



Счетчик включен: коллекторы идут в ЖКХ / Новости от 11.11.2018 19:17

Одним из соавторов законопроекта является депутат Ирина Яровая. По ее мнению, инициатива имеет важнейшее социальное значение, поскольку защищает интересы и жилищно-коммунальные права жителей России.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как коллекторы предложили взять на себя обязанности по возвращению долгов за жилищно-коммунальные услуги. Так, целый ряд российских средств массовой информации сообщали о том, что коммунальщики всерьез задумались о том, чтобы начать сотрудничать с коллекторскими агентствами.

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