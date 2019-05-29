Сотрудникам курганского ФСИН организовали арт-терапию

Для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) одной из колоний в Курганской области организовали психологический тренинг.



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Как уточняет местный портал 45.RU, из-за монотонной работы, ненормированного рабочего дня, ночных дежурств и службы с оружием охранники испытывали сильный эмоциональный стресс. Поэтому руководство колонии решило провести для десятерых сотрудников арт-терапию.

"В арт-терапии человеку предлагаются различные занятия изобразительного и художественно-прикладного характера, направленные на активизацию общения в группе, что способствует более ясному выражению своих переживаний, проблем и внутренних противоречий", - пояснили в пресс-службе регионального УФСИН.

Как отметили психологи, после сеансов сотрудники колонии стали менее раздраженными, их концентрация и выносливости выросли.