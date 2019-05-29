Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков поинтересовался у Генпрокурора России Юрия Чайки о проверке последней книги писателя Дмитрия Быкова. Депутат сослался на то, что Быков написал книгу о "предателе Власове". По мнению Грешневникова, автор книги призывает к "расчленению России ради ее будущего".
Юрий Чайка пояснил, что Генпрокуратура провела проверки по всем обращениям и не выявила каких-либо признаков состава преступления. Причин для уголовного преследования писателя Дмитрий Быкова нет, - подвел итог генпрокурор.
Также Юрий Чайка отметил важность темы, которую затронул депутат и призвал остальных парламентариев не быть такими категоричными. По мнению генерального прокурора, далеко всю критику в адрес Советского Союза и его лидеров можно отнести к реабилитации нацизма.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что генеральный прокурор России Юрий Чайка связал катастрофу SSJ-100 в Шереметьево с серьезными проблемами в авиационной отрасли. Также генпрокурор раскритиковал Минтранс и Росавиацию за обеспечение низкого уровня безопасности полетов.
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