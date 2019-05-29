Игрок КВН Николай Харлампьев использовал фото главы Вилюйска в своем выступлении. Он предстал перед публикой в костюме супермена, а также в маске, на которой было изображено лицо мэра Вилюйская. Нюргустан Афанасьев не оценил шутку юмориста и подал на него в суд.
Мэр города обратился в суд, чтобы защитить свою репутацию, а также честь и достоинство. Помимо извинений Афанасьев потребовал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Глава Вилюйская сослался на законодательство, в котором утверждается, что без разрешения человека нельзя использовать его фото или даже имя.
По итогам суда стороны пришли к мировому соглашению. Нюргсултан Афанасьев отказался от обвинений в адрес Николая Харламьева за публичной извинение. Для этого даже было организовано отдельное мероприятие, на котором юморист принес извинение главе города.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что от Елены Малышевой потребовали извинений за оскорбление врачей-остеопатов.
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