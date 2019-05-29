Чайка: с 2017 года в России от полетов отстранили 550 пилотов

За два года в России из-за недостаточной подготовки от полетов отстранили 550 пилотов. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. С 2017 года свою работу прекратили два авиационных центра, отозвано 160 летных свидетельств.



Лучшие российские пилоты \"улетят\" в Китай

"В ходе проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения", - сказал он во время своего выступления в Госдуме, передает агентство ТАСС.

Он добавил, что вопрос качества профессиональной подготовки пилотов стоит наиболее остро. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году от полетов были отстранены 400 пилотов.