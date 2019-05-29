Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чиновник из Хакасии, напавший на журналиста не имеет морального права занимать руководящую должность. Спикер Совфеда призвала принять против Сергея Зайцева "самые жесткие меры".
"У нас всякое может пройти, но чтобы такое… Когда руководитель, чиновник наделенный властью, в грубой форме общался с журналистами, а тем более рукоприкладствовал. Я призываю коллег ввести самые жесткие меры против виновника этих событий, а его призываю подать в отставку", — заявила Матвиенко.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал Валентине Матвиенко о консультации в руководством ВГТРК. По его словам, журналист действовал в рамках своих полномочий.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в отношении чиновника из Хакасии, который напал на журналиста телеканала "Россия 24" возбудили уголовное дело.
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