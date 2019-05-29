Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского новостного портала Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга. Причиной требования стали недопустимые комментарии пользователей.
"Сегодня ночью Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала двух онлайн-трансляций, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины. Причиной [...] являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности", - пояснили журналисты портала.
Напомним, несанкционированные протестные акции проходят в Екатеринбурге с 13 мая. Администрация города проводит сбор предложений по местам строительства храма. Сейчас в мэрию поступило более десяти тысяч различных предложений. Вскоре будет представлен шорт-лист с основными вариантами возможных площадок. Подходящее место для собора будет выбрано по результатам опроса или референдума.
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