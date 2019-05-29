Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уверен в том, что в России не следует ограничивать социальную поддержку граждан ради увеличения экономических показателей, как это происходило в Китае.
Как пояснил министр, такой "печальный факт китайской действительности" действительно помог ускорить рост ВВП, однако Россия не должна идти путем ограничения социальной политики и "жертвовать настоящим".
"Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет нашей стране выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами", - уточнил он.
Орешкин подчеркнул, что говорить о достижении полной социальной справедливости в России пока невозможно. Для достижения этой цели необходимо снизить уровень бедности и сократить дифференциацию расходов.
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