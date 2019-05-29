В России предложили запретить псевдопивные напитки

Общественная организация "Опора России" предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Соответствующая просьба направлена к Министерству финансов РФ.



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Как уточняет портал газеты "Известия", общественники просят внести поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", запрещающие использование ароматизаторов, имитирующих вкус слабоалкогольных напитков.

Если запрет одобрят, то стоимость подобной продукции вырастет почти в два раза из-за необходимости получения лицензий и уплаты повышенного акциза.

В материале указывается, что сейчас производителям выгоднее делать пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей, поскольку тогда контроль за пивной продукцией менее строгий.