Опрос: продавец-кассир и повар - самые востребованные профессии в России

Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями в России. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) труда. Рейтинг профессий опубликован в справочнике Министерства труда и социальной защиты.



Названы самые востребованные профессии в России / Новости от 10.10.2018 09:52

Участие в опросе приняли почти 27 тысяч организаций. Профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а повара - в 892. Третьей по востребованности стала профессия педагога - 557 упоминаний. В пятерку рейтинга также вошли юрист (488) и специалист по социальной работе (483). По словам экспертов, главные причины востребованности этих профессий - большая текучка кадров и расширение производства.

Согласно исследованию сервиса "Авито. Работа", наиболее востребованными профессиями в России за 2018 года оказались продавцы и водители.