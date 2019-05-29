СМИ: в России появится "отцовский капитал"

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства выступила с предложение ввести в России субсидию для многодетных отцов по аналогии с материнским капиталом.



СФ готов поддержать законопроект о материнском капитале на первого ребенка / Новости от 04.04.2019 18:49

Как уточняет портал газеты "Известия", такое предложение содержится в докладе комиссии. Выплаты будут предусмотрены отцам при рождении третьего ребенка. Главным условием получения субсидии станет рождение и воспитание детей в одной семье и нахождение родителей в зарегистрированном браке. "Отцовский капитал" будет дополнять выплату по материнскому капиталу.

Реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Крыма и Севастополя.

Напомним, сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Эта сумма выплачивается при рождении или усыновлении второго и последующих детей.