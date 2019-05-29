Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал идею частичного запрета на ввоз россиянами иностранной молочной и мясной продукции для личных целей.
"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, - не вводить", - передает его слова агентство ТАСС.
Руководитель ведомства добавил, что такие запреты действуют "во всех цивилизованных странах", и призвал не переводить вопрос в политическую плоскость.
"Почему все решили, что это запрет на хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", - удивился Данкверт.
Ранее Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции. Исключение предлагается сделать только для детских смесей и детского питания. Авторы обращения считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы.
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