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Глава Россельхознадзора поддержал частичный запрет на ввоз продуктов из-за границы

Общество print

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал идею частичного запрета на ввоз россиянами иностранной молочной и мясной продукции для личных целей.


Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана заботой о населении / Новости от 30.04.2019 14:21

"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, - не вводить", - передает его слова агентство ТАСС. 

Руководитель ведомства добавил, что такие запреты действуют "во всех цивилизованных странах", и призвал не переводить вопрос в политическую плоскость.

"Почему все решили, что это запрет на хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", - удивился Данкверт. 

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции. Исключение предлагается сделать только для детских смесей и детского питания. Авторы обращения считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы. 

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Темы ввоз Россия запрет мясная продукция Россельхознадзор молочная продукция
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