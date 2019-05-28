Полиция проверит информацию об участии Венедиктова-младшего в нелегальной торговле

Алексей Венедиктов, сын главреда "Эха Москвы", работает барменом в кальянной "Гамачная №1. Ежик в тумане" и нелегальной торгует алкоголем мимо кассы. К журналистике он равнодушен, а к деньгам — нет.

Выяснилось, что парень занимается незаконной торговлей и нарушает закон. Информация об этом появилась в ВК в группе "Подслушано Метро Москвы". Посетители заведения обратили внимание, что бармен стал вести себя странно, когда у него попросили кассовый чек. Он заявил, что оплата производится либо наличными, либо переводом на банковскую карту. Клиенты кальянной удивились, но бармен не стал их слушать и начал хамить. Платежных документов они так и не увидели.

Возмущенные клиенты обратили внимание и на другие недочеты в работе заведения. Оказалось, лицензии на алкоголь в баре тоже не имеется, но это не мешает продавать людям спиртные напитки. Ничего не подозревающие клиенты могут отравиться "самопальным" виски или чем-то еще. Спросить за это будет не с кого: чеков, подтверждающих факт покупки спиртного, просто не выдают.

Автор поста в ВК не ограничился только рассказом о своих злоключениях. Он написал заявление в полицию, ведь в ситуации следует разобраться, а виновные должны быть наказаны.

В ответ на публикацию пользователи сообщили, что, судя по фото, в заведении барменом работает Алексей Венедиктов-младший, сын главреда "Эха Москвы". Если присмотреться, он в самом деле похож на сына оппозиционера, жестко выступающего против любых экономических преступлений.

Слова в этой семье, похоже, расходятся с делом, если сын Венедиктова продает алкоголь непонятного происхождения и не дает документов, подтверждающих факт покупки. Впрочем, может быть, отпрыск известного журналиста работает в кальянной не ради денег, а просто ради веселья.

Тема незаконной торговли спиртным в кальянной с Венедиктовым-младшим в роли бармена поднималась и на портале "Двач". Пост набрал более 100 комментариев и быстро стал популярным. Несмотря на это, администрация "Двача" подвергла тему цензуре и удалила.