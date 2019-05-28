Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как граждане Российской Федерации планируют провести грядущий летний отпуск.
Результаты опроса ВЦИОМ опубликовал на своем официальном сайте.
Выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 70% — проведут летний отпуск дома или же на даче.
Чуть меньше половины опрошенных — 44% — заявили, что проведут отпуска дома, сообщают социологи. 26% респондентов же признались специалистам, что этим летом планируют отдохнуть на даче.
Отдыхать за границей этим летом планирует лишь каждый 10-й опрошенный социологами гражданин РФ. Однако, отмечают социологи, этот показатель по сравнению с минувшим годов вырос на 6%.
Предпочтения россиян в плане отдыха на родине не меняются — так, большинство из них продолжают предпочитать Черное море Кавказа и Крымский полуостров.
Отсутствие денег стало основной причиной, по которой россияне никуда не поедут. На стесненность в денежных средствах социологам пожаловались 53% опрошенных.
Всероссийский центр исследования общественного мнения сообщает также, что средние затраты жителей страны на выездной отдых снизились на 2%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что каждый четвертый житель России экономит на продуктах питания.
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