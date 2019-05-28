ВЦИОМ: 70% россиян проведут летний отпуск дома или на даче

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как граждане Российской Федерации планируют провести грядущий летний отпуск.





Результаты опроса ВЦИОМ опубликовал на своем официальном сайте.

Выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 70% — проведут летний отпуск дома или же на даче.

Чуть меньше половины опрошенных — 44% — заявили, что проведут отпуска дома, сообщают социологи. 26% респондентов же признались специалистам, что этим летом планируют отдохнуть на даче.

Отдыхать за границей этим летом планирует лишь каждый 10-й опрошенный социологами гражданин РФ. Однако, отмечают социологи, этот показатель по сравнению с минувшим годов вырос на 6%.

Предпочтения россиян в плане отдыха на родине не меняются — так, большинство из них продолжают предпочитать Черное море Кавказа и Крымский полуостров.

Отсутствие денег стало основной причиной, по которой россияне никуда не поедут. На стесненность в денежных средствах социологам пожаловались 53% опрошенных.

Всероссийский центр исследования общественного мнения сообщает также, что средние затраты жителей страны на выездной отдых снизились на 2%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что каждый четвертый житель России экономит на продуктах питания.

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