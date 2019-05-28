Госучреждения больше не смогут закупать импортные вина

Правительство России издало указ, по которому государственным учреждениям запрещается закупать импортные вина. В тексте указа сказано, что ограничение введено в целях поддержки отечественных производителей, развития национальной экономики, а также для защиты российского внутреннего рынка.



Импортное вино в России может подорожать

В правительстве отмечают, что ограничение действует только в рамках системы госзакупок. На алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, запрет не распространяется.