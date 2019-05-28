Соцопрос: 24% россиян экономят на продуктах питания

Исследовательский холдинг "Ромир" провел опрос с целью выяснить, как сильно и на чем именно экономят граждане Российской Федерации.



Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян / Новости от 04.04.2019 09:16

О результатах исследования социологи сообщили на официальном сайте холдинга "Ромир".

Выяснилось, что лишь 17% россиян ни в чем себе не отказывают и не экономят. Подавляющее же большинство граждан РФ ограничивают себя в тех или иных тратах. Так, например, четверть опрошенных — 24% — признались, что экономят на продуктах питания.

Примерно столько же — 23% — жителей страны экономят на одежде и обуви. 22 % россиян, сообщает "Ромир", ограничивают себя в развлечениях. Но больше всего граждане Российской Федерации экономят на путешествиях — 29% респондентов признались социологам, что ограничивают себя в этом.

Также каждый пятый опрошенный признался, что не покупает себе деликатесов.

Специалисты исследовательского холдинга сообщают, что почти по всем статьям показатели по сравнению с данными минувшего года выросли. В марте прошлого года, например, на еде экономили лишь 17% россиян, а в году текущем, напомним, уже 24%.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном исследовании от ВЦИОМ. 34% россиян, выяснили социологи, хотят, чтобы Россия стала сверхдержавой подобно Советскому Союзу.

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