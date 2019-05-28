Недоверие к силовикам со стороны бизнеса растет рекордными темпами

Федеральная служба охраны России провела опрос среди представителей бизнеса для омбудсмена Бориса Титова. Целью опроса было выявление уровня доверия среди предпринимателей к силовым структурам.



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Результат опроса гласит, что российские предприниматели считают антикоррупционную деятельность силовиков неэффективной, поскольку коррупция продолжает расти. Около 70% опрошенных предпринимателей, которые пережили уголовное преследование отметили, что вести бизнес в России - небезопасно.

66,7% предпринимателей высказались о недоверии к силовым структурам. Более половины (55%) опрошенных также рассказали о недоверии к судам.