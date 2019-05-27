Челябинск: регионам и Генпрокуратура РФ не указ?

Пять лет назад в Челябинске были возбуждены дела против руководителей двух местных дорожных предприятий. Директора ОГБУ "Челябинскавтодор" Константина Овчинникова обвиняли в получении взятки от подрядчика ООО "ТехноПарк" во главе с Алексеем Башаевым.

Как выяснилось, дело "ТехноПарка" было всего-навсего "верхушкой айсберга". Следы вели в ЗАО "Южуралавтобан" и некоему Сергею Вильшенко. Следственными и налоговыми органами установлено, что три миллиарда рублей оказались перемещены за границу через этого крупнейшего дорожного подрядчика в Челябинской области, возглавляемого Вильшенко.

Трио в лице Вильшенко, Башаева и Овчинникова со своими адвокатами убедили следствие, что "распиленные" средства они передали губернатору Михаилу Юревичу и тогдашнему депутату Законодательного собрания Челябинской области, а ныне депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Посредниками в передаче денег якобы являлись 77-летняя теща Белоусова Маргарита Бутакова и помощник депутата Андрей Чуркин. Так эти дела переросли в еще более резонансное следствие о беспрецедентных хищениях бюджетных денег, в котором обвиняли бывшего губернатора Михаила Юревича, который возглавлял регион с 2010-го по 2014 год.

Все трое проходившие по делу о хищении имели сильного покровителя — губернатора Челябинской области (с января 2014-го по март 2019 года) Бориса Дубровского, при котором миллионы украденных у государства средств превратились в миллиарды. А в прошлом году из 50 регионов с населением свыше одного миллиона человек Челябинская область стала худшей по ДТП именно из-за состояния автодорог.

Спустя пару дней после объявления о своем намерении баллотироваться на второй срок Дубровский вынужденно покинул свой пост. Как выяснилось, Федеральная антимонопольная служба доказала его участие в картельном сговоре с дорожно-строительными предприятиями. Антимонопольная служба представила доказательства его участия наряду с областным Миндортрансом и АО "Южуралмост" в антиконкурентном сговоре.

Если на момент избрания Дубровского губернатором "Южуралмост" занимал лишь девять процентов рынка дорожных контрактов в регионе, то уже менее чем через год его доля возросла до 92 процентов. В 2018 году эта фирма стала де-факто монополистом — 96 процентов. Бенефициаром АО "Южуралмост" является Сергей Вильшенко, а руководителем Александр Зырянов, одновременно занимающий должность гендиректора пресловутого ООО "ТехноПарк".

На сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области стали оказывать давление именно при губернаторстве Дубровского. 8 августа 2018 года в помещениях УФАС проходил обыск, длившийся не менее девяти часов. Беспредел местных правоохранительных структур удалось остановить после личного вмешательства руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

В декабре 2018 года депутата Госдумы Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности, а его пожилую родственницу (лишь на основании облыжных обвинений Башаева) сделали фигуранткой громкого коррупционного скандала. Маргарита Бутакова обратилась за помощью к председателю Госдумы и Генеральному прокурору РФ.

11 апреля 2019 года дело за подписью заместителя генпрокурора вернулось в Екатеринбург для доследования и устранения нарушений.

Согласно произведенной Генеральной прокуратурой РФ проверке, в настоящем деле отсутствуют доказательства вины как Бутаковой, так и якобы ее "подельников". Вадим Белоусов никогда не связывался с распределением дорожных подрядов, а губернатор Михаил Юревич не оказывал протекции Башаеву.

Однако ни вмешательство Генпрокуратуры, ни спикера Госдумы Вячеслава Володина не заставило следователей "зарыть томогавк войны". Вместо принесения извинений дело Маргариты Бутаковой объединили с делами в отношении Михаила Юревича, которые были возбуждены еще в 2012–2014 годах. Что это за дела? Абсолютно никаким боком не связанные с дорожными подрядами или переводами денег в офшоры. Не мытьем, так катаньем уральские сыщики теперь обвиняют Юревича в подстрекательстве к клевете и незаконном хранении оружия.

Во время обыска на бывшей квартире у Михаила Юревича был изъят непригодный для стрельбы коллекционный пистолет XVIII века со спиленным бойком и разрезанным барабаном, подаренный губернатору руководителем ГУ МВД РФ по Челябинской области. Между прочим, Бутакову и Белоусова в ту квартиру в гости не приглашали. Не знали они не только о том, чем Федор Вяткин так насолил Юревичу, но и вообще не подозревали о существовании Вяткина. Не менее удивителен и факт присутствия фамилий Белоусова и Бутаковой в деле о якобы получении Михаилом Юревичем взятки в 27 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Оба фигуранта никогда не имели отношения ни к сфере здравоохранения, ни к поставкам медицинского оборудования.