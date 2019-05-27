Заказчик убийства мэра Нефтеюганска и налоговый махинатор Михаил Ходорковский в эфире "Эха Москвы" назвал российских патриотов бандитами.
Уже давно обсуждалось, что российские либералы устраиваются на работу в оппозиционные средства массовой информации для того, чтобы поливать грязью свою страну за бюджетные деньги.
Недавно появился очередной пример — скандально известная радиостанция "Эхо Москвы". Она дала слово бежавшему из России олигарху Михаилу Ходорковскому, ныне отстаивающему интересы американских спецслужб, в частности, ЦРУ. "Эхо" ласково называет преступника "общественным деятелем", пишет Руслан Осташко.
Ходорковский в последнее время часто берет на себя роль эксперта, с умным видом рассуждая о тех или иных событиях. То он высказывается по поводу катастрофы в Шереметьево, то обсуждает украинские выборы.
В своих интервью Ходорковский находит любой повод, чтобы "пнуть" личных врагов. Так, напомнил Осташко, он обсуждал предвыборные процессы в Санкт-Петербурге и сделал вброс против бизнесмена Евгения Пригожина. Дело в том, что летом прошлого года беглый олигарх собрал группу журналистов и отправил их в Центральноафриканскую Республику для сбора данных о мифической деятельности так называемой ЧВК "Вагнера". Отвратительная организация и халатность Ходорковского привела к гибели журналистов.
"Это человек, который использует вооружённых людей, вооружённые отряды для своих бандитских действий. И я очень надеюсь, что международное сообщество на эту тему будет как-то реагировать достаточно жёстко", — вещает Ходорковский.
"То есть, наши мужики, которые внесли свой вклад в победу над террористами в Сирии, настоящие интернационалисты — это, по мнению Ходорковского, бандиты. Равно как и те, кто остановил наступление укронацистов в Донбассе", — написал в ответ Осташко.
Кроме того, кровавый олигарх обильно поливает грязью российских патриотов-добровольцев, сражающихся в Сирии или Донбассе.
Получается, что люди, которые уничтожили террористов ИГИЛ* (запрещена в РФ) и остановили наступление украинских националистов, по мнению Ходорковского, бандиты, возмущен Осташко. Примечательно, что такая же точка зрения на эти события и у ЦРУ, которым Ходорковский активно прислуживает и ретранслирует мнение американских генералов. Им-то и нужно было начать заварушку против нашей страны. Но планам ЦРУ не суждено было осуществиться.
Если Ходорковский считает бандитами тех, кто останавливал фашистов из батальона "Азов" и радикальных исламских террористов из ИГИЛ*, то кто для него герои?
Добровольцев поливает грязью человек, который в свой день рождения заказал убийство мэра Нефтеюганска Петухова, мешавшего его незаконно приватизированной нефтяной компании работать. Человек, который продавал скважинную жидкость под видом нефти и сэкономил миллиарды долларов на неуплате налогов.
А "Эхо Москвы" в очередной раз показало свое истинное лицо. Что они будут обсуждать в следующий раз? Что советские воины захватили Берлин, чтобы насиловать немок, пока американцы побеждали Гитлера? Все к этому и идет, судя по риторике радиостанции, считает Осташко.
В целом, важно отметить, что любое выступление Михаила Ходорковского только глубже его зарывает. Как и весь этот либеральный пул СМИ типа издания "Медуза", которую он финансирует.
* ИГИЛ — организация, запрещенная в России.
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