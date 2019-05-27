Беглый олигарх Ходорковский назвал бандитами патриотов, воюющих в Сирии и Донбассе

Заказчик убийства мэра Нефтеюганска и налоговый махинатор Михаил Ходорковский в эфире "Эха Москвы" назвал российских патриотов бандитами.



Михаил Ходорковский: «При этой власти вернуться я могу только в тюремный воронок» / Новости от 21.08.2018 23:21

Уже давно обсуждалось, что российские либералы устраиваются на работу в оппозиционные средства массовой информации для того, чтобы поливать грязью свою страну за бюджетные деньги.

Недавно появился очередной пример — скандально известная радиостанция "Эхо Москвы". Она дала слово бежавшему из России олигарху Михаилу Ходорковскому, ныне отстаивающему интересы американских спецслужб, в частности, ЦРУ. "Эхо" ласково называет преступника "общественным деятелем", пишет Руслан Осташко.

Ходорковский в последнее время часто берет на себя роль эксперта, с умным видом рассуждая о тех или иных событиях. То он высказывается по поводу катастрофы в Шереметьево, то обсуждает украинские выборы.

В своих интервью Ходорковский находит любой повод, чтобы "пнуть" личных врагов. Так, напомнил Осташко, он обсуждал предвыборные процессы в Санкт-Петербурге и сделал вброс против бизнесмена Евгения Пригожина. Дело в том, что летом прошлого года беглый олигарх собрал группу журналистов и отправил их в Центральноафриканскую Республику для сбора данных о мифической деятельности так называемой ЧВК "Вагнера". Отвратительная организация и халатность Ходорковского привела к гибели журналистов.

"Это человек, который использует вооружённых людей, вооружённые отряды для своих бандитских действий. И я очень надеюсь, что международное сообщество на эту тему будет как-то реагировать достаточно жёстко", — вещает Ходорковский.

"То есть, наши мужики, которые внесли свой вклад в победу над террористами в Сирии, настоящие интернационалисты — это, по мнению Ходорковского, бандиты. Равно как и те, кто остановил наступление укронацистов в Донбассе", — написал в ответ Осташко.

Кроме того, кровавый олигарх обильно поливает грязью российских патриотов-добровольцев, сражающихся в Сирии или Донбассе.

Получается, что люди, которые уничтожили террористов ИГИЛ* (запрещена в РФ) и остановили наступление украинских националистов, по мнению Ходорковского, бандиты, возмущен Осташко. Примечательно, что такая же точка зрения на эти события и у ЦРУ, которым Ходорковский активно прислуживает и ретранслирует мнение американских генералов. Им-то и нужно было начать заварушку против нашей страны. Но планам ЦРУ не суждено было осуществиться.

Если Ходорковский считает бандитами тех, кто останавливал фашистов из батальона "Азов" и радикальных исламских террористов из ИГИЛ*, то кто для него герои?

Добровольцев поливает грязью человек, который в свой день рождения заказал убийство мэра Нефтеюганска Петухова, мешавшего его незаконно приватизированной нефтяной компании работать. Человек, который продавал скважинную жидкость под видом нефти и сэкономил миллиарды долларов на неуплате налогов.

А "Эхо Москвы" в очередной раз показало свое истинное лицо. Что они будут обсуждать в следующий раз? Что советские воины захватили Берлин, чтобы насиловать немок, пока американцы побеждали Гитлера? Все к этому и идет, судя по риторике радиостанции, считает Осташко.

В целом, важно отметить, что любое выступление Михаила Ходорковского только глубже его зарывает. Как и весь этот либеральный пул СМИ типа издания "Медуза", которую он финансирует.

* ИГИЛ — организация, запрещенная в России.