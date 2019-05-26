Член Комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил удалять из социальных сетей аккаунты пользователей, которые не используются больше года.
По словам депутат, в отечественном сегменте популярных соцсетей находятся страницы людей, которые давно ушли из жизни. Таких аккаунтов насчитывается больше миллиона. Страницы умерших пользователей могут использоваться мошенниками в различных целях.
"Мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жилье и исчезают в неизвестном направлении", - цитирует его слова "Российская газета".
Депутат предлагает блокировать неактивные страницы через три месяца, а через год и совсем удалять из социальных сетей. Парламентарий подчеркивает, что этот вопрос очень деликатный.
"В Европе есть такие страницы памяти, которые ведут родственники, друзья умершего. Но они и обозначаются как именно страницы памяти человека, которого уже нет в живых", - заключил Вострецов.
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