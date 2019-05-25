Российский телеведущий Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который приехал в Москву. Ранее Дербенев заявлял, что даст Соловьеву "крепкого леща" за его слова в адрес протестующих против строительства храма в Екатеринбурге.
Телеведущий рассказал, что встреча прошла без рукоприкладства. Он просто поговорил с активистом, пояснил ему свою точку зрения, показал фото и видео факты. По словам Соловьева, его доводы вызвали различную реакцию о Дербенева, но в целом они сошлись мнениями относительно митинга против строительства храма.
Соловьев рассказал, что у активиста была неполная картина его выступления в прямом эфире радиостанции, поскольку он не слышал полного текста выступления, а был знаком только с несколькими фразами, вырванными из контекста.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что паспортные данные Соловьева, Дворковича и Чубайса нашли в открытом доступе.
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