Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"

Российский телеведущий Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который приехал в Москву. Ранее Дербенев заявлял, что даст Соловьеву "крепкого леща" за его слова в адрес протестующих против строительства храма в Екатеринбурге.



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Телеведущий рассказал, что встреча прошла без рукоприкладства. Он просто поговорил с активистом, пояснил ему свою точку зрения, показал фото и видео факты. По словам Соловьева, его доводы вызвали различную реакцию о Дербенева, но в целом они сошлись мнениями относительно митинга против строительства храма.

Соловьев рассказал, что у активиста была неполная картина его выступления в прямом эфире радиостанции, поскольку он не слышал полного текста выступления, а был знаком только с несколькими фразами, вырванными из контекста.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что паспортные данные Соловьева, Дворковича и Чубайса нашли в открытом доступе.

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