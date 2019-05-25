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Источник Правда.Ру

68% россиян не боятся потерять работу - исследование

Общество print

Российский сервис для поиска работы Superjob провел исследования относительно страха россиян перед потерей работы. Оказалось, что только 7% респондентов испытывают страх перед увольнением. Более 68% опрошенных рассказали, что не испытывают никаких негативных эмоций из-за возможной смены работы.


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Несмотря на такой малый показатель, специалисты Superjob отмечают, что это самая распространенная профессиональная фобия среди жителей России. Ей оказались подвержены около 7% респондентов. Вторая по массовости фобия - страх перед нестабильностью и невыплатой заработной платы. Этого боятся 3% опрошенных.

Сервис проводил опрос среди двух тысяч россиян старше 18 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как ученые помогают людям бороться со страхами с помощью виртуальной реальности.

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