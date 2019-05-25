Австрийская пресса обвинила Леру Кудрявцеву в отставке канцлера Австрии

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram фотографию статьи в одном из австрийских печатных изданий. В статье утверждается, что именно Кудрявцева виновата в отставке канцлера Австрии.



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Телеведущая рассказала, что не ожидала такой "желтизны" от австрийских изданий и заявила, что собирается восстановить справедливость в международном суде.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о политическом скандале в Австрии, который стал причиной досрочных выборов в парламент. Причиной политического скандала в Австрии стала публикация видеозаписи, на которой заместитель австрийского канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе ведет неофициальные переговоры с россиянкой на Ибице, представившейся "дочерью российского олигарха" Аленой Макаровой. Из видео следует, что россиянка обещала Штрахе профинансировать его избирательную кампанию в обмен на приобретение австрийской газеты и получение части строительных правительственных заказов.

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