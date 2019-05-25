Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину. На данный момент уровень доверия к российскому лидеру находится историческом минимуме.
Примечательно, что за последнюю неделю личный рейтинг Путина снизился до 31,7%, что является минимальным значением с 2006 года (с начала публикации исследования на сайте). Несмотря на понижение личного рейтинга, деятельность президента как института государственной власти поддерживают 65,8%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему рейтинг Владимира Путина рухнул на "докрымский" уровень.
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