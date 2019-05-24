Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина

Рейтинг действующего президента Российской Федерации Владимира Путина растет второй месяц кряду.



Путин ответил на вопрос о своём преемнике / Новости от 07.06.2018 17:20

Об этом сообщает фонд "Общественное мнение".

Так, согласно предоставленной информации, за главу государства на сегодняшний день в случае необходимости готовы проголосовать 50% россиян.

Также, сообщают социологи, значительно увеличилось количество граждан Российской Федерации, одобряющих действия Владимира Путина на посту президента. 64% опрошенных выразили уверенность в том, что глава России хорошо справляется со своими обязанностями.

Ровно четверть опрошенных же заявили, что Владимир Путин, по их мнению, не справляется с возложенными на него обязанностями.

"Безусловно" доверяют действующему президенту Российской Федерации 25% опрошенных. 36% же заявили, что "скорее доверяют" Владимиру Путину.

Оценки работы премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает фонд "Общественное мнение", оставляют желать лучшего. Почти половина - 49% - считают, что российский премьер плохо работает на занимаемой им должности. Треть опрошенных - 34% - заявили, что "безусловно не доверяют" Дмитрию Медведеву.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин раскритиковал "абстрактные обещания, ведомственные графики и планы". Населению, указал президент России, важен результат, а не обещания и планы.

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