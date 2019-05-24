Россияне стали употреблять вне дома больше кофе, чем французы и итальянцы

В каждом третьем российском чеке общепита присутствует кофе. Если ранее россияне заказывали его только в кофейнях, то теперь в основном в заведениях фастфуда. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на исследование The NPD Group.



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Также выросли продажи кофе в столовых, заведениях уличной торговли и ресторанах. эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова пояснила, что сейчас кофе заменяет россиянам перекур. Раньше жители России выходили покурить, чтобы сделать перерыв и пообщаться с коллегами. Теперь сигареты заменили кофе.

Также Лапенкова рассказала, что если раньше качественный кофе можно было купить только в кофейнях, то теперь кофе высокого качества продается почти во всех заведениях фастфуда, ресторанах и даже на заправках.