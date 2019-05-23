"Зарплатное рабство" не заботит жителей России - исследование "Левада-центра"

По информации "Левада-центра", 84% россиян получающих зарплату на банковскую карту не хотят знать о зарплатных предложениях других банков. 64% опрошенных заявили, что им все равно в каком банке получать зарплату.



Закон, отменяющий «зарплатное рабство», поступил на рассмотрение Госдумы / Новости от 29.03.2019 20:28

Только 29% респондентов предпочли иметь возможность изменить банк без предоставления заявления работодателю. Около 66% рассказали россиян рассказали, что работодатель не предоставил им банковские организации на выбор, а поставил перед фактом использования одного банка при трудоустройстве.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно депутат Госдумы предложил ввести административную ответственность за отказ работодателя изменить банк для начисления зарплаты сотруднику.

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