47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ

"Левада-центр" провел опрос россиян относительно прав представителей ЛГБТ. 47% респондентов заявили, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации должны иметь такие же права, как и люди с традиционной сексуальной ориентацией.
Против равенства ЛГБТ с представителями традиционной сексуальной ориентации выступили 43% опрошенных. Наибольший процент одобрения ЛГБТ сообществ наблюдался в 2005 году, тогда их поддержали 51% россиян.
Политолог Алексей Макарин пояснил, что уровень нетерпимости к ЛГБТ сообществам среди россиян снизился, поскольку никто уже давно не делал резонансных заявлений относительно этой темы. По мнению Макарина, если в средствах массовой информации вновь появятся заявления о "разрушении тысячелетних устоев России", то уровень поддержки ЛГБТ вновь упадет.
Наиболее дружелюбными к представителям ЛГБТ оказались молодые люди до 25 лет, жители крупных городов, люди с высоким достатком и высшим образованием.
Опрос проводился с 18 по 23 апреля в 50 российских субъектах. В нем приняли участие 1625 россиян.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как зарубежные фонды финансируют ЛГБТ-организации в России.
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