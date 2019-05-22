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Источник Правда.Ру

Ростовчанин получил 2,5 года тюрьмы за призывы к терроризму

Общество print

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы жителя Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда. 


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Осужденный признал свою вину в публичных призывах к терроризму. Как установили следователи, во время майских праздников мужчина разместил на своей странице в социальной сети аудиозаписи, которые оправдывали терроризм и призывали к терактам. 

Ростовчанин признал свою вину еще в ходе предварительного расследования и заключил соглашение с прокуратурой. Заседание проходило без доказательства вины подсудимого. Согласно приговору суда, мужчине запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете и в других телекоммуникационных сетях в течение трех лет. 

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Темы суд приговор терроризм
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