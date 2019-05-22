Бывший глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев не жалуется на условия своего содержания в колонии № 1 в Тверской области. Об этом заявила его адвокат Виктория Бурковская.
"Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает", - передает ее слова агентство ТАСС.
Она добавила, что экс-министр работает в тюремной библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи. По словам самого Улюкаева, он работает в библиотеке, рассчитанной на 300 человек, и у него бывают "довольно интересные обсуждения". Бывший чиновник содержится в отряде из 37 человек и поддерживает свою физическую форму зарядкой с элементами йоги.
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