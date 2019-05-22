МИД Японии выяснил отношение россиян к проблеме южных Курил

Министерство иностранных дел Японии провело опрос граждан России по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Об этом сообщает пресс-служба японского ведомства.



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Около 53% респондентов уверены, что острова "принадлежат и будут впредь принадлежать России". Еще 41% участников опроса считают необходимым заключить между странами взаимовыгодное соглашение по островам Итуруп, Кунашир, Шикота и Хабомаи. Только 2% россиян посчитали возможным передачу островов Японии, поскольку для этого "существуют конкретные основания".

Опрос МИД Японии был проведен в феврале 2019 года на территории России, участие в нем приняли около 3,6 тысяч россиян.