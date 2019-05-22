Министерство иностранных дел Японии провело опрос граждан России по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Об этом сообщает пресс-служба японского ведомства.
Около 53% респондентов уверены, что острова "принадлежат и будут впредь принадлежать России". Еще 41% участников опроса считают необходимым заключить между странами взаимовыгодное соглашение по островам Итуруп, Кунашир, Шикота и Хабомаи. Только 2% россиян посчитали возможным передачу островов Японии, поскольку для этого "существуют конкретные основания".
Опрос МИД Японии был проведен в феврале 2019 года на территории России, участие в нем приняли около 3,6 тысяч россиян.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.