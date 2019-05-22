Социологи: 60% приезжих в РФ на заработки не имеют аттестата и не знают русского языка

Эксперты из Межнационального информационного центра составили потрет среднестатистического трудового мигранта, приезжающего в Россию на заработки.



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Чаще всего, указывают специалисты, мигранты являются выходцами из государств Средней Азии — Таджикистана или же, например, Киргизии. За последний год, отмечают социологи, значительно сократился приток людей из Украины, Узбекистана и Молдавии. Выходцы из этих республик, поясняют эксперты, сегодня заинтересованы в переезде в западные страны.

Сегодня среди трудовых мигрантов в России преобладает молодежь, сообщает Межнациональный информационный центр. Отмечают специалисты и значительный прирост молодых женщин — как беременных, так и с маленькими детьми.

Это говорит о том, убеждены социологи, что мигранты укоренились и начинают воссоединение семей.

Порядка 60% приезжих, отмечают в Межнациональном информационном центре, не имеют даже среднего образования. Не знают они и русского языка.

Количество нелегалов в Российской Федерации эксперты оценивают в 7-10 миллионов человек. Примечательно, что коренное население страны стало с еще большей настороженностью относиться к иммигрантам из Средней Азии. Так, отмечают специалисты, большинство опрошенных — 54% — выступили за ужесточение законов и правил по принятию иностранных граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 6 миллионов жителей современной Германии не умеют читать и писать на немецком языке.

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