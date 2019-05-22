В муниципалитеты Москвы поступило письмо с требованием информировать несовершеннолетних о вреде творчества группы "Френдзона".
Письмо направили специалисты Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
В самое ближайшее время компетентные органы запретят концерты музыкальной группы в Москве, сообщается в письме. Также столичные власти рекомендуют родителям провести беседу со своими детьми о том, что творчество группы "Френдзона" оказывает на них пагубное влияние.
Отметим, что автором письма стала уполномоченный по правам человека города Москвы Татьяна Потяева. Специалист уверена, что тексты и клипы музыкальной группы причиняют вред развитию детей, так как побуждают несовершеннолетних к действиям, угрожающим их здоровью и безопасности. Так, например, заявила Потяева, творчество группы "Френдзона" носит порнографический характер и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.
У группы "Френдзона" нет официального сайта, но есть сообщество в социальной сети "ВКонтакте". В группе состоят порядка полумиллиона подписчиков. В сообществе значится, что "Френдзона" играет "школьный поп-панк".
Примечательно, что настоящая биография участников музыкального коллектива тщательно скрывается. В сети интернет можно ознакомиться лишь с вымышленной биографией музыкантов.
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