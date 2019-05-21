Депутат Госдумы предложил запретить СМИ писать о звездах без их разрешения

Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Юрий Синельщиков предложил запретить журналистам писать о частной жизни знаменитостей без их разрешения.



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Народный избранник считает, что многие средства массовой информации злоупотребляют своим правом распространять личную информацию известных людей.

Так, считает Синельщиков, правильно было бы обязать журналистов перед публикацией получать согласие гражданина, о котором идет речь в материале.

СМИ, сайты и блогеры, уверен депутат, зачастую распространяют лишь сплетни.

Отметим, что законопроект уже был направлен для рассмотрения в Государственную думу Российской Федерации.