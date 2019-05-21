Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Юрий Синельщиков предложил запретить журналистам писать о частной жизни знаменитостей без их разрешения.
Народный избранник считает, что многие средства массовой информации злоупотребляют своим правом распространять личную информацию известных людей.
Так, считает Синельщиков, правильно было бы обязать журналистов перед публикацией получать согласие гражданина, о котором идет речь в материале.
СМИ, сайты и блогеры, уверен депутат, зачастую распространяют лишь сплетни.
Отметим, что законопроект уже был направлен для рассмотрения в Государственную думу Российской Федерации.
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