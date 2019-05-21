Яхты двух российских бизнесменов признали самыми роскошными в мире

Яхты двух российских бизнесменов попали в список победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards. Награда присуждается владельцам самых роскошных яхт в мире.



У кого длиннее. Forbes опубликовал рейтинг яхт российских миллиардеров / Новости от 13.07.2018 19:33

Лучшей парусной яхтой года в категории "Парусные яхты длиной 60 метром и больше" жюри признало судно Black Pearl. По данным издания Forbes, владельцем яхты является один из основателей и экс-акционер тюменской нефтяной компании "Бурнефтьгаз" Олег Бурлаков.

Стоимость Black Pearl оценивается приблизительно в 220 миллионов долларов. Судно было спроектировано и спущено на воду голландской верфью Oceanco. Максимальная скорость яхты составляет 17,5 узлов. Длина судна составляет 106 метров.

Победителем в категории "Моторные лодки водоизмещением от 2 тысяч тонн" стало судно DAR. Его владелец Зияд Манасир - бывший акционер одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома", компании "Стройгазконсалтинг", отмечает Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 600 миллионов долларов, в 2016 году он вошел в список 200 самых богатых предпринимателей России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти 90% всех финансовых активов и сбережений в стране сосредоточены в руках 3% населения. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

Читайте также: "Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется

По словам Германа Грефа, россияне стали тратить больше денег

Бедность в России: что это такое и как с ней бороться